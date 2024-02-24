2024-02-24 01:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع في تصريح لقناة “12” العبرية يوم الجمعة، بأن هناك احتمالا بتحقيق اجتماع باريس اختراقا باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى بين حماس وتل أبيب. وقال المسؤول الإسرائيلي إن هدفهم التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى قبل شهر رمضان. وكانت مصادر في إسرائيل قد أعربت عن تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق صفقة جديدة، وأنها تنتظر تليينا فعليا […]

ظهرت المقالة مسؤول إسرائيلي: هدفنا التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى قبل شهر رمضان أولاً على ايرث نيوز.