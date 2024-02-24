ليفركوزن يهزم ماينز في البوندسليجا

2024-02-24 01:54:03 - المصدر: واع

متابعة - واععزز باير ليفركوزن، صدارته للدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" بفوزه على ماينز (2-1) الجمعة بالجولة ال23 من المسابقة.تقدم ليفركوزن بهدف سجله جرانيت تشاكا في الدقيقة (3)، وتعادل ماينز عن طريق دومينيك كوهر في الدقيقة (8). وفي الشوط الثاني، تمكن ليفركوزن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق روبرت أندريش في الدقيقة (68).توقف رصيد ماينز عند 15 نقطة في المركز ال17 (قبل الأخير)، متلقيا خسارته ال12 هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في 9 مباريات.