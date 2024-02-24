2024-02-24 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا دونالد ترامب الجمعة أنصاره إلى التعبئة بقوة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية السبت، على أمل سحق منافسته نيكي هايلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة. وقال الرئيس السابق لأنصاره خلال تجمع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد “غدا ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم”. وأضاف […]

ظهرت المقالة ترامب: سنفوز بكارولاينا الجنوبية وسنخبر بايدن أنه “مطرود” أولاً على ايرث نيوز.