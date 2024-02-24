2024-02-24 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن مساعد مدرب نادي ليفربول بيب ليندرز أن مشاركة النجم المصري محمد صلاح في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام تشلسي، الأحد، سيعتمد على مدى جاهزيته. وقال ليندرز خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن ليفربول سيواصل مراقبة لياقة محمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي قبل مواجهة تشلسي. وأضاف: “لقد جئنا في جدول مجنون […]

ظهرت المقالة كشف موقف محمد صلاح من نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أولاً على ايرث نيوز.