2024-02-24 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى “أقصى درجات ضبط النفس” بعد سلسلة انفجارات وقعت هذا الأسبوع قرب محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا. ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية هي الأكبر من نوعها في أوروبا، وتدور في محيطها معارك منذ أن سيطرت القوات الروسية عليها في مارس 2022، وسط اتهامات […]

ظهرت المقالة انفجارات قرب محطة زابوريجيا..والوكالة الذرية تحذر من “كارثة” أولاً على ايرث نيوز.