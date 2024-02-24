2024-02-24 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أسقطت القوات الأميركية 3 مسيّرات انقضاضية قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر، الجمعة، ودمرت 7 صواريخ كروز مضادة للسفن متمركزة على الأرض، غداة ضربها 4 مسيّرات كانت معدّة للإطلاق في اليمن، وفق ما أعلن الجيش الأميركي. ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر […]

ظهرت المقالة الجيش الأميركي يسقط 3 مسيرات حوثية.. و7 صواريخ مضادة للسفن أولاً على ايرث نيوز.