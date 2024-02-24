2024-02-24 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، من أن استمرار منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني . وقال الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني – قطاع غزة في بيان إن “استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الغذائية الأساسية والعلاج الطبي للمواطنين […]

ظهرت المقالة الدفاع المدني في غزة: نقص الغذاء والدواء يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني أولاً على ايرث نيوز.