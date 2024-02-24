2024-02-24 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ هدد إيغناسيو توريس حاكم مقاطعة تشوبوت الأرجنتينية، الحكومة الفيدرالية في البلاد بقطع إمدادات النفط والغاز إذا لم تحصل المنطقة على عائدات الضرائب المخصصة لها. وكتب الحاكم على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): “المقاطعة جزء لا يتجزأ من الوطن وتستحق الاحترام. ولا يمكن لأحد أن يستعبدها أو يبتزها بتخفيض مخصصات الأموال العامة التي […]

ظهرت المقالة مقاطعة أرجنتينية تهدد رئيس البلاد بالتمرد أولاً على ايرث نيوز.