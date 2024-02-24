رئيس رابطة الدوري الإسباني: صفقة مبابي ليست ضرورية

2024-02-24 09:18:03 - المصدر: واع

متابعة - واععلق رئيس رابطة الدوري الإسباني(خافيير تيباس)على الصفقة المحتملة بانتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال تيباس، خلال حوار أجرته معه صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أعلم أن مبابي بصدد الرحيل عن بي إس جي وريال مدريد لديه فرصة في ضمه بنسبة 99%، ولكن لا أعلم هل تمت الصفقة بالفعل أم لا".وأضاف: "بالتأكيد صفقة مبابي خبر سار لريال مدريد والكرة الإسبانية فهو من أفضل لاعبي العالم مع إيرلينج هالاند وجود بيلينجهام إنهم أفضل 3 لاعبين في العالماثنان منهم في صفوف ريال مدريد".وأشار: "التعاقد مع النجوم الكبار مثل مبابي بمثابة محفزات، ولكنه أمر ليس بالضروري، وأرى أن تواجد مدربين كبار مثل جوارديولا ومورينيو في الليجا أمر مفيد أيضا".واستدرك تيباس حديثه: "لقد رحل نجوم كبار عن الليجا مثل ليونيل ميسي ونيمار وكريستيانو رونالدو والدوري الإسباني لم يفقد بريقه ويؤدي بشكل جيد".وأتم تصريحاته: "مع ذلك، سيساعدنا مبابي على تعزيز ما حققناه في السنوات الماضية".المصدر: كورة