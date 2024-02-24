ثقيل ومتوسط البصرة يحققان مكاسب أسبوعية رغم خسائر برنت

2024-02-24 09:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حقق خام البصرة مكاسب أسبوعية طفيفة، رغم تسجيل أسعار خام برنت خسائر أسبوعية أكثر من 2%.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 93 سنتاً، ليصل إلى 77.80 دولاراً، ليسجل مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 52 سنتاً بما يعادل 67%.

وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 93 سنتاً ليصل إلى 81.10 دولاراً، وسجل أيضاً مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 52 سنتاً أو ما يعادل 65%.

يأتي ذلك بوقت سجلت فيه أسعار النفط خسائر أسبوعية بعدما أشار أحد صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل شهرين آخرين على الأقل، وهبط برنت خلال الأسبوع اثنين بالمئة، بينما هبط الخام الأمريكي أكثر من ثلاثة بالمئة.