2024-02-24 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف القيادة المركزية الامريكية، تفاصيل تعرض ناقلة بضائع بريطانية في البحر الأحمر لهجوم من الحوثيين، أدى لتسرب نفطي على طول 18 ميلا، فيما تحمل الناقلة السماد حيث تهدد بتلوث بيئي كبير في البحر الأحمر. وأشارت الى ان الهجوم تسبب باضرار جسيمة للسفينة مما تسبب بظهور بقعة نفط بطول 18 ميلا، وكانت تنقل اكثر […]

ظهرت المقالة بعد هجوم الحوثيين.. تحذير من “كارثة بيئية” في البحر الأحمر أولاً على ايرث نيوز.