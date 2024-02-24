السوداني يراهن على حرفية الاستخبارات لمنع محاولات ثني الحكومة عن الإعمار والتنمية

2024-02-24 10:00:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ راهن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم السبت، على على حرفية الأجهزة الاستخبارية لمنع محاولات ثني الحكومة عن الإعمار والتنمية.

جاء ذلك خلال زيارة أجرها السوداني، مساء أمس الجمعة، إلى مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وعقد خلالها اجتماعاً مع مسؤولي الأجهزة الاستخبارية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية الجهد الاستخباري وضرورة تثبيت الحالة الأمنية، مشيراً إلى أن الجهد الذي تقدمه الحكومة في عملية الإعمار والبناء يحتاج إلى جهد أمني موازٍ؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت والاستمرار في توفير الأجواء الملائمة لتنفيذ الخطط المرسومة.

ولفت إلى أن التوجيهات باستمرار العمل في المشاريع على مدار اليوم لم تكن تتحقق إلّا بوجود جهد أمني يرقى لمستوى التحديات، مشيراً إلى أن "هناك من يريد عرقلة الجهد الخدمي وعمليات الإعمار والتنمية، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تثني الحكومة عن المضي في خطط البناء والإعمار وتقديم الخدمات".

وشدد السوداني، على ضرورة "توفير كل المستلزمات والتكنولوجيا الحديثة التي تمكّن الأجهزة الاستخبارية من تنفيذ عملها بشكل محترف، وبما يعزز الأمن في جميع المناطق".