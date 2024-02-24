القائد العام: هناك من يريد عرقلة الجهد الخدمي وعمليات الإعمار والتنمية

2024-02-24 10:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت (24 شباط 2024)، أن هناك من يريد عرقلة الجهد الخدمي وعمليات الإعمار والتنمية، فيما بين أن هذه المحاولات لن تثني الحكومة عن المضي في خطط البناء والإعمار.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أجرى مساء أمس الجمعة، زيارة إلى مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عقد خلالها اجتماعاً مع مسؤولي الأجهزة الاستخبارية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ونائب العمليات المشتركة".

وأكد السوداني بحسب البيان خلال الاجتماع، "أهمية الجهد الاستخباري وضرورة تثبيت الحالة الأمنية"، مشيراً إلى أن "الجهد الذي تقدمه الحكومة في عملية الإعمار والبناء يحتاج إلى جهد أمني موازٍ؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت والاستمرار في توفير الأجواء الملائمة لتنفيذ الخطط المرسومة".

وشدد القائد العام، أن "التوجيهات باستمرار العمل في المشاريع على مدار اليوم لم تكن تتحقق إلّا بوجود جهد أمني يرقى لمستوى التحديات"، مشيراً إلى أن "هناك من يريد عرقلة الجهد الخدمي وعمليات الإعمار والتنمية"، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تثني الحكومة عن المضي في خطط البناء والإعمار وتقديم الخدمات".

ووفقا للبيان، شدد السوداني على "ضرورة توفير كل المستلزمات والتكنولوجيا الحديثة التي تمكّن الأجهزة الاستخبارية من تنفيذ عملها بشكل محترف، وبما يعزز الأمن في جميع المناطق".



