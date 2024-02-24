مواجهات نارية اليوم في القارة العجوز

2024-02-24 10:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تشهد القارة العجوز، اليوم السبت (24 شباط 2024)، مواجهات نارية في دورياتها المحلية، ابرزها لقاء ارسنال الانكليزي وغريمه نيوكاسل.

ففي الدوري الانكليزي يواجه ارسنال فريق نيوكاسل في سعيه لمواصلة ملاحقة ليفربول ومانشستر سيتي على صدارة الدوري الانجليزي.

اما الدوري الاسباني فكان طموح فريق برشلونة هو مواصلة صحوته للمنافسة على اللقب الذي توج به العام الماضي، عندما يستضيف خيتافي في الدوري الاسباني.

العملاق البافاري بايرن ميونخ هو الاخر يعيش ظروفًا صعبة ويسعى للتمسك بالأمل الضعيف لمطاردة بايرليفركوزن عندما يستضيف لايبزيج.



