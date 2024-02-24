2024-02-24 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تكبدت أسعار النفط أول خسارة أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2 بالمئة، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.5 بالمئة. تأتي هذه الخسائر وسط مخاوف متزايدة من ركود عالمي محتمل، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، مما يجعل […]

ظهرت المقالة خسائر أسبوعية بـ2%.. النفط يدفع ثمن تشديد السياسة النقدية أولاً على ايرث نيوز.