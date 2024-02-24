2024-02-24 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، توزيع (269) حصة إغاثية بين العائدين حديثاً الى قرية نهر الامام في محافظة ديالى. وذكرت الوزارة في بيان ورد “ايرث نيوز”، أنه “بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة ديالى (269) حصة من المساعدات الإغاثية بين الأسر العائدة […]

ظهرت المقالة توزيع اكثر من 200 حصة إغاثية بين العائدين حديثا الى ديالى أولاً على ايرث نيوز.