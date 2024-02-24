2024-02-24 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعشدّد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني على ضرورة توفير كل المستلزمات والتكنولوجيا الحديثة للأجهزة الاستخبارية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أجرى، مساء أمس الجمعة، زيارة إلى مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عقد خلالها اجتماعاً مع مسؤولي الأجهزة الاستخبارية، بحضور السادة وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ونائب العمليات المشتركة".وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على "أهمية الجهد الاستخباري وضرورة تثبيت الحالة الأمنية"، مشيراً إلى أن "الجهد الذي تقدمه الحكومة في عملية الإعمار والبناء يحتاج إلى جهد أمني موازٍ؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت والاستمرار في توفير الأجواء الملائمة لتنفيذ الخطط المرسومة".وبين أن "التوجيهات باستمرار العمل في المشاريع على مدار اليوم لم تكن تتحقق إلّا بوجود جهد أمني يرقى لمستوى التحديات".وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن "هناك من يريد عرقلة الجهد الخدمي وعمليات الإعمار والتنمية"، مؤكداً أن "هذه المحاولات لن تثني الحكومة عن المضي في خطط البناء والإعمار وتقديم الخدمات".وشدد السوداني على "ضرورة توفير كل المستلزمات والتكنولوجيا الحديثة التي تمكّن الأجهزة الاستخبارية من تنفيذ عملها بشكل محترف، وبما يعزز الأمن في جميع المناطق".