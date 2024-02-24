انخفاض ملحوظ يطرأ على الدولار في 8 محافظات.. قائمة بالأسعار
2024-02-24 11:06:08 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت (24 شباط 2024)، انخفاضاً طفيفاً في بورصة بغداد وباقي المحافظات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار انخفضت في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد لتسجل 151,900 دينار عراقي مقابل 100 دولار".
وأضاف، أن "اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153,000 دينارا، بينما بلغ الشراء 151,000 دينارا لكل 100 دولار".
أدناه اسعار صرف الدولار في باقي المحافظات:
100$ = 152,150 البصرة
100$ = 151,750 أربيل
100$ = 152,000 كركوك
100$ = 151,800 السليمانية
100$ = 151,800 دهوك
100$ = 152,150 النجف
100$ = 151,800 الموصل