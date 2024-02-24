2024-02-24 11:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت (24 شباط 2024)، توزيع (269) حصة إغاثية بين العائدين حديثاً الى قرية نهر الامام في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة ديالى (269) حصة من المساعدات الإغاثية بين الأسر العائدة حديثاً الى مناطقها الأصلية في قرية نهر الامام شرق قضاء المقدادية في المحافظة".

وبينت الوزارة أن "المساعدات الموزعة تضمنت (سلات غذائية وصحية)".