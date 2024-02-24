محافظة ديالى تعلن خروجها من موسم الجفاف

2024-02-24 11:12:11 - المصدر: قناة الثامنة

محافظةُ ديالى تستقبل صيفا وفيرا بالمياه، نتيجةَ هطولِ الأمطار الغزيرة، بعد معاناتِها مع الجفافِ لمدةِ اربعةِ مواسم . بعد معاناةِ محافظة ديالى من الجفاف لمدة اربعة مواسم، اعلنت وزارة الموراد المائية، تمريرَ الموجات الفيضانية، بالكامل باتجاة المنشآتِ الخزنية في محافظة ديالى. مديرُ الموارد المائية في محافظة ديالى مهند علي المعموري، قال في تصريح ان المحافظةَ نجحت بتمرير الموجات الفيضانية، نتيجة هطول الامطار، للايام الماضية وتسليكها باتجاه الخزانات والسدود في عموم المحافظة، للاستفادة منها لتعزيز الخزين وتأمين مياه السقي للخطة الزراعية الشتوية، اضافة الى تامين مياه الشرب ومياه سقي البساتين في الموسم الصيفي المقبل. محافظة ديالى عانت من الجفاف لمدة اربعة