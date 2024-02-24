2024-02-24 11:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكدت منظمة “أطباء بلا حدود”، أن القوات الإسرائيلية منتشرة في محيط كل مستشفيات قطاع غزة وتمنع الوصول إليها، داعية إلى تحييد الطواقم الطبية عن الصراع الدائر. وقالت المنظمة في بيان، إن “مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصرا ولا نستطيع استقبال المرضى في المستشفى الميداني التابع لنا”، مشيرة إلى أن “السلطات الإسرائيلية لا تسهل […]

ظهرت المقالة “أطباء بلا حدود” تدعو لإبعاد الطواقم الطبية عن الصراع: إسرائيل تمنع الوصول لمستشفيات غزة أولاً على ايرث نيوز.