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انخفاض جديد يطرأ على اسعار الدولار في اسواق بغداد

انخفاض جديد يطرأ على اسعار الدولار في اسواق بغداد
انخفاض جديد يطرأ على اسعار الدولار في اسواق بغداد
2024-02-24 11:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سجلت اسعار الدولار ، اليوم السبت ، انخفاضاً جديداً في أسواق بغداد. حيث سجلت اسعار الدولار انخفاضا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية نحو 151950 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 152300 دينار مقابل 100 دولار. بينما بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 153000 ديناراً ، […]

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