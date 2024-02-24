2024-02-24 11:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سجلت اسعار الدولار ، اليوم السبت ، انخفاضاً جديداً في أسواق بغداد. حيث سجلت اسعار الدولار انخفاضا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية نحو 151950 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 152300 دينار مقابل 100 دولار. بينما بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 153000 ديناراً ، […]

ظهرت المقالة انخفاض جديد يطرأ على اسعار الدولار في اسواق بغداد أولاً على ايرث نيوز.