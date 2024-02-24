2024-02-24 11:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت شرطة الخيالة الملكية الكندية أنها تحقق في هجوم إلكتروني واسع النطاق طال شبكاتها وأنها تتصدى له في نفس الوقت. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفيدرالية، ماري إيف بريتون، في بيان: إن “انتهاكا بهذا الحجم مثير للقلق، والقوة تسيطر بنشاط على الهجوم”. وكشفت بريتون أن “الوضع يتطور بسرعة” مؤكدة “عدم تأثير ذلك على الشرطة”. […]

ظهرت المقالة شرطة الخيالة الملكية الكندية تعلن تعرض شبكاتها لهجوم إلكتروني واسع أولاً على ايرث نيوز.