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شرطة الخيالة الملكية الكندية تعلن تعرض شبكاتها لهجوم إلكتروني واسع

شرطة الخيالة الملكية الكندية تعلن تعرض شبكاتها لهجوم إلكتروني واسع
شرطة الخيالة الملكية الكندية تعلن تعرض شبكاتها لهجوم إلكتروني واسع
2024-02-24 11:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت شرطة الخيالة الملكية الكندية أنها تحقق في هجوم إلكتروني واسع النطاق طال شبكاتها وأنها تتصدى له في نفس الوقت. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفيدرالية، ماري إيف بريتون، في بيان: إن “انتهاكا بهذا الحجم مثير للقلق، والقوة تسيطر بنشاط على الهجوم”. وكشفت بريتون أن “الوضع يتطور بسرعة” مؤكدة “عدم تأثير ذلك على الشرطة”. […]

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