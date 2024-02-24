2024-02-24 11:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وصول عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأمين العام للاتحاد الدولي للقوس والسهم، السويسري توم ديلين الذي وصل بغداد في زيارة تأريخية. وذكرت اللجنة في بيان أن “رئيس اللجنة الاولمبية العراقية عقيل مفتن، استقبل في صالة الشرف بمطار بغداد الدولي، عضو اللجنة الاولمبية الدولية الأمين العام للاتحاد الدولي للقوس والسهم، […]

ظهرت المقالة زيارة تاريخية.. الأولمبية الدولية في بغداد لأول مرة أولاً على ايرث نيوز.