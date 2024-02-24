اليوم .. منتخب السيدات يلاقي نظيره السوري في بطولة غرب آسيا

2024-02-24 11:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيخوض منتخبنا الوطنيّ للسيدات اليوم السبت مباراته الثالثة والأخيرة أمام المنتخب السوري لحساب المجموعة الثانية من بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة الجارية منافساتها في مدينة جدة السعودية.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منتخبنا الوطنيّ للسيدات اختتم مساء أمس الجمعة تحضيراته لمواجهة نظيره السوري في اللقاء الذي يقام في ملعب (رديف) الملك عبدالله في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت".يذكر أن منتخبنا الوطني للسيدات كان قد خسر مباراته الأولى أمام نظيره الفلسطيني بثلاثية نظيفة، فيما خسر مباراته الثانية أمام سيدات النيبال بخماسية .