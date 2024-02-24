تحديات البناء والإعمار في إقليم كوردستان على طاولة المستثمرين (صور)

2024-02-24 12:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، مؤتمر المستثمرين لمناقشة مشكلات البناء والإعمار في مناطق الإقليم كافة.

وقال حمزة محمد (صاحب شركة)، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر ضم عدداً كبيراً من المواضيع التي سيناقشها، لكن هناك نفطة أساسية ركز عليها وهي اعتماد المستثمرين على الشركات الأجنبية في تصميم المشاريع وعدم الاعتماد على الشركات المحلية، بينما يضطرون في النهاية إلى تدقيق تصاميمهم عند الشركات المحلية".

وشهد المؤتمر، وفق مراسل وكالة شفق نيوز، مناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه مجال البناء والإعمار في إقليم كوردستان، وآليات وضع حلول لها بما يخدم هذا المجال.

هذا وتضمن المؤتمر، مشاركة العديد من المهندسين والعقاريين وأصحاب الشركات الخاصة بالبناء والإعمار، كما شهد عقد حلقة نقاشية حول مجال البناء وللتحديات التي تواجهه.