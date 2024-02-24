الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 40 ألف حبة مخدرة في نينوى

2024-02-24 12:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (24 شباط 2024)، الإطاحة بتاجر مخدرات في حوزته 40 ألف حبة مخدرة في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العشرين وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي وبتعاون قوة من اللواء الستين، ومن خلال تنفيذ واجب نوعي، تم القاء القبض على احد تجار المخدرات وضبط بحوزته (40) ألف حبة مخدرة من نوع كبتاجون في منطقة أم الذيبان التابعة إلى قضاء سنجار".

وأضاف البيان، انه "تم تسليم المتهم والمواد المخدرة إلى الجهات المختصة بعد اكمال الإجراءات القانونية اللازمة".





