إجرام بغداد تعتقل اربعة متهمين بجريمة السرقة

2024-02-24 12:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت (24 شباط 2024)، إلقاء القبض على اربعة متهمين بجريمة السرقة شرقي العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من القبض على اربعة متهمين لقيامهم بسرقة الدراجات النارية، ومن بينهم متهم تم ضبطه متلبساً اثناء قيامه بسرقة دراجة نارية تعود لأحد المواطنين ضمن قاطع مكتب الحبيبية لمكافحة الاجرام".

واضافت، أن "صاحب الدراجة، استنجد بمفارز المديرية المنتشرة بالواجب، وتمت على الفور ملاحقة المتهم بين الازقة والقبض عليه بالجرم المشهود وتوقيفه اصولياً وفق القانون".





