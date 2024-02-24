2024-02-24 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الإطاحة بتاجر مخدرات في حوزته 40 ألف حبة مخدرة في محافظة نينوى. وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العشرين وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي وبتعاون قوة من اللواء الستين، ومن خلال تنفيذ واجب نوعي، تم القاء القبض على احد […]

ظهرت المقالة الاستخبارات العسكرية تطيح بتاجر مخدرات وتضبط بحوزته (40،000) ألف حبة مخدرة في محافظة نينوى أولاً على ايرث نيوز.