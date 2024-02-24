تحديد موعد مؤجلة الكهرباء وكربلاء في دوري النجوم

2024-02-24 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حددت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، موعداً للمباراة المؤجلة بين فريقي الكهرباء وكربلاء ضمن الجولة (13) من المرحلة الأولى للمسابقة. وقال رئيس لجنة المسابقات فراس مطشر في بيان لاتحاد الكرة إن “اللجنة حددت الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري موعداً لإقامة المباراة التي ستجري على ملعب […]

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