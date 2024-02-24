2024-02-24 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليوم السبت، ان العراق يمثل محورا رئيسيا للتفاعلات الاقليمية والدولية. وذكر الشمري في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” وتابعته ايرث نيوز، ان “العراق يمثل اليوم محوراً رئيسياً للتفاعلات الإقليمية والدولية، وتتجلى أهميته في مساهماته الفعّالة في الكثير من القضايا العربية والعالمية، من خلال استضافته فعاليات مهمة ومشاركته […]

ظهرت المقالة المستشار السياسي لرئيس الوزراء: العراق يمثل محورا رئيسيا للتفاعلات الاقليمية والدولية أولاً على ايرث نيوز.