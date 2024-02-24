2024-02-24 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف رئيس الجبهة التركمانية فرع كركوك، قحطان الونداوي، عن مبادرة تركمانية لحل الازمة السياسية في كركوك. وقال الونداوي في حديث لايرث نيوز، إن “الوضع الخاص في كركوك معلوم للجميع، وهنالك ازمة بين القوميات وصراع سياسي كبير منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية يومنا هذا”، مبينا “عادةً تشكيل الهيئات والمجالس يكون عبر رقم فردي ليكون سهولة […]

ظهرت المقالة سياسي يكشف عن مبادرة تركمانية لحل الازمة السياسية في كركوك أولاً على ايرث نيوز.