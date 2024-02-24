مستشار السوداني: تربطنا عقود تسليح كبيرة مع أمريكا وهي تتعامل مع هذا الملف بحسابات سياسية

2024-02-24 12:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد خالد اليعقوبي المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن العراق تربطه عقود تسليح "كبيرة" مع الولايات المتحدة الامريكية غير أنه قال في الوقت ذاته إن واشنطن تتعامل مع هذا الملف " بنوع من الأنانية ووفق حسابات سياسية".

جاء ذلك خلال استضافته في ندوة حوارية على هامش مؤتمر بغداد الدولي بنسخته السادسة تحت عنوان (التواصل الإقليمي ..محورية العراق).

وقال اليعقوبي خلال استضافته، "ارتبطنا بعقود تسليح كبيرة مع الولايات المتحدة الامريكية، وهي لديها نوع من الانانية في هذا الجانب، و دائما ما تتعامل بملفات التجهيزات العسكرية وفق حسابات سياسية، فإذا كان الموقف لا يتناغم مع سياستها بشكل كبير ربما تُحاسب كما فعلت مع حكومة نوري المالكي بدورته الثانية".

وعن الحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي، قال اليعقوبي، إن أمريكا "أخّرت الحوار للأسف 5 اشهر، حيث تحججوا بأنهم لا يتفاوضون تحت النار".

وأضاف "كنا ننصحهم دائما ان فرصة الجلوس على طاولة الحوار سيعطي مرونة ومساحة أوسع للحكومة العراقية والقوى السياسية بأن تمارس ضغطاً أكبر على الفصائل، ويكون هناك تخفيض للتصعيد لإثبات المصداقية"، مؤكدا أن السوداني استطاع اقناع الجانب الامريكي بخوض الحوار، والآن قد انتهت الجولة الثانية منه.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان مقتضب، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، أن السوداني رعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد.

وكان السوداني، قد أكد في أكثر من مناسبة البدء بإجراء حوار مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمته في البلاد.