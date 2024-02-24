وزير الداخلية يعلن تشكيل خلية اتصال مع ثلاث دول لمكافحة المخدرات

2024-02-24 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، تشكيل خلية اتصال مشتركة مع الأردن ولبنان وسوريا لمكافحة المخدرات.وقال الشمري خلال (مؤتمر حوار بغداد السادس/ التواصل الإقليمي) وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم عقد اجتماع في الأردن بمشاركة العراق وسوريا ولبنان لبحث عملية مكافحة تهريب المخدارت"، لافتاً الى أن "الاجتماع خرج بمجموعة توصيات أهمها تشكيل خلية اتصال مشتركة من أجل اختزال الوقت ومتابعة عصابات تهريب المخدرات الدولية".وأشار الى أنه "هناك تعاون كبير من قبل دول الجوار، وتم تحقيق نتائج جيدة أسفرت عن إلقاء القبض على تجار من دول الجوار مع ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، كما تم تفعيل المراقبة".وبين أنه تم "إصدار أحكام على 80 تاجر مخدرات دولياً خلال العام الماضي"، مشيراً الى أن "الوزارة تعمل وفق القانون 50 لسنة 2017، وتم إعداد استرايجية شاملة في بداية العام 2023 ولمدة ثلاث سنوات تضمنت 15هدفاً مع 24 شريكاً، وأهم ما تضمنته موضوع خفض العرض والطلب وانشاء المصحات القصرية والعمل مع الشركاء الدوليين".وأكد أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بأن يكون العراق محور المنطلق الأمني لمكافحة المخدرات".