الإطاحة بتاجر مخدرات وبحوزته 40 ألف حبة مخدرة في نينوى

2024-02-24 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الإطاحة بتاجر مخدرات ضبطت بحوزته (40) ألف حبة مخدرة في محافظة نينوى.وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة عشرين وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي وبتعاون قوة من اللواء الستين، ومن خلال تنفيذ واجب نوعي، أسفر عن إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في منطقة أم الذيبان التابعة إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى".وأضاف البيان أن "المتهم ضبطت بحوزته (40) ألف حبة مخدرة من نوع كبتاجون"، مشيراً إلى أنه "تم تسليم المتهم والمواد المخدرة إلى الجهات المختصة بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة".