تراث ذي قار تنفي وجود دعم خارجي لمهرجان ماراثون مدينة أور الاثرية

2024-02-24 12:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت مفتشية آثار وتراث ذي قار، اليوم السبت (24 شباط 2024)، الاخبار المتداولة بشأن إقامة ماراثون مدعوم من جهات خارجية في مدينة أور الأثرية.

وذكرت المفتشية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ننفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن إقامة مهرجان ماراثون في مدينة أور الأثرية مدعوم من جهات خارجية يسيء للأعراف العامة"، مؤكدةً أن "الماراثون بالتعاون مع فريق ازرع لوطن أجمل، برعاية مفتشية اثار وتراث ذي قار حصراً وغير مدعوم من اي جهات خارجية".

وأضافت، أن "المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة السياحية ودعم الشباب، وجذب السياح الى مدينة اور الاثرية علماً أن الماراثون مخصص للشباب ولا توجد اي مشاركة للنساء في الماراثون ولا تتخللها سلوكيات مشينة خارجة عن التقاليد العراقية والأعراف المجتمعية والمعايير الأخلاقية".

وتابعت: "تعتبر محافظة ذي قار حاضرة فكر ودين وعقيدة وسياسة وحضارة، ولها اجواء وتقاليد ثقافية وعرفية خاصة، ويرتكز مجتمع المحافظة على أربعة ركائز هي الدين، والتراث، والأعراف، والترابط العشائري والمدني، فساعدت تلك الثقافة على جعل المدينة صامدة فكريا ومقاومة سياسيا وحصينة اخلاقيا".

ووفقا للبيان، دعت المفتشية "وسائل الإعلام لأخذ الاخبار والمعلومات من الجهات المختصة الرسمية فقط، والابتعاد عن المغرضين".