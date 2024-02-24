فرض حزمة كبيرة من العقوبات الأميركية على روسيا

2024-02-24 12:54:11 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أكبر حزمة من العقوبات الأميركية على روسيا منذ الحرب الروسية الاوكراني، تستهدف أكثر من 500 شخص وكيان في عدة دول. وأعلنت وزارة الخارجية أن ثلاثة مسؤولين روس من بين المستهدفين لصلتهم بوفاة المعارض أليكسي نافالني. وحذّر بايدن في بيان من أنه "إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما، سيواصل أفعاله. وأشار إلى عقوبات تستهدف "أفرادا على ارتباط بسَجن نافالني"، وكذلك "قطاع روسيا المالي والبنية التحتية لصناعتها الدفاعية وشبكات الإمداد وجهات الالتفاف على العقوبات عبر عدة قارات". واستهدفت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية أكثر من 500 فرد وكيان في عدة دول (من بينها الصين