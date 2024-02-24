2024-02-24 13:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات نظيره السوري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة غرب آسيا. وستقام المباراة على ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية. ويدخل المنتخب النسوي مباراة اليوم وهو مثقل بثمانية أهداف تلقاها في مباراتين فقط، حيث خسر أمام فلسطين 3-0 وأمام النيبال 5-0. ولم يسجل […]

ظهرت المقالة 8 أهداف في مباراتين.. سيدات العراق يلاعبن سوريا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أولاً على ايرث نيوز.