2024-02-24 13:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت ،حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما اشارت الى ارتفاع العدد الى 29606 شهيدًا و 69737 مصابًا منذ السابع من أكتوبر. وقالت الوزارة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 141 على قطاع غزة وتابعته “ايرث نيوز”، إن “الاحتلال الإسرائيلي أرتكب […]

ظهرت المقالة حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة.. أكثر من 29 ألف شهيد أولاً على ايرث نيوز.