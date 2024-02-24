2024-02-24 13:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفت مفتشية آثار وتراث ذي قار، اليوم السبت، الاخبار المتداولة بشأن إقامة ماراثون مدعوم من جهات خارجية في مدينة أور الأثرية. وذكرت المفتشية في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “ننفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن إقامة مهرجان ماراثون في مدينة أور الأثرية مدعوم من جهات خارجية يسيء للأعراف العامة”، مؤكدةً أن “الماراثون […]

ظهرت المقالة تراث ذي قار توضح بشأن إقامة ماراثون مدعوم من جهات خارجية في مدينة أور الأثرية أولاً على ايرث نيوز.