2024-02-24 13:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال مدير عام شركة مصافي الشمال عدنان محمد حمود، اليوم السبت، إن طاقة مصفى الشمال ستسد حاجة 6 محافظات منها بغداد. واوضح حمود في تصريح لـ ” ايرث نيوز” أن المصفى يتكون من عدة وحدات انتاجية تتضمن التكرير والهدرجة ووحدة التحكيم بالاضافة الى وحدة ادارة الكبريت ووحدة تحلية ووحدات ثانوية مرتبطة بها”. واشار […]

ظهرت المقالة مدير شركة مصافي الشمال لـ” ايرث نيوز” طاقة مصفى بيجي ستسد حاجة 6 محافظات أولاً على ايرث نيوز.