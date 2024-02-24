2024-02-24 13:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفت إيران مجددا ادعاءات بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن بيع إيران صواريخ باليستية إلى روسيا. وقالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة إنه “على الرغم من عدم وجود قيود قانونية على بيع الصواريخ الباليستية، فإن إيران ملتزمة أخلاقيا بالامتناع عن صفقات الأسلحة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية لتجنب تأجيج الحرب، وذلك انطلاقا من التزام إيران […]

ظهرت المقالة إيران تنفي مجددا المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية إلى روسيا أولاً على ايرث نيوز.