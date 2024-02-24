2024-02-24 13:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن القبض على عصابة متخصصة ببيع الصكوك المزورة في الديوانية. وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمكنت مفارز مركز شرطة الزوراء في محافظة الديوانية من إلقاء القبض على عصابة متخصصة ببيع الصكوك المزورة والايقاع بالمواطنين، بعد ان ضبط بحوزتهم 122 صكا مزورا، إضافة إلى ختم […]

ظهرت المقالة القبض على عصابة متخصصة ببيع الصكوك المزورة في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.