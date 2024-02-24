2024-02-24 13:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من عقود 2020، يوم السبت، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة التربية.

ووثقت وكالة شفق نيوز، صورًا للمتظاهرين، وهم يرفعون لافتات كتب عليها "عقود 2020 .. التثبيت مطلبنا".

وكان مجلس الوزراء وافق في 5 / 12 / 2023، على استثناء محافظة بغداد من الضوابط والتعليمات(2 لسنة 2023) لغرض التعاقد مع محاضري الرصافة الثانية (الملحق) البالغ عددهم 20666 محاضراً، على أن تكون من ضمن حصّة محافظة بغداد المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الموازنة.