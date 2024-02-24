2024-02-24 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بدأ العد التنازلي رسميا، لدونالد ترامب، لدفع الغرامة الضخمة التي فرضت عليه، من قبل محكمة أميركية، في قضية الاحتيال المدني. وأنهى القاضي الذي يشرف على محاكمة الاحتيال المدني للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حكمه في القضية الجمعة، مما يعني أن لدى ترامب الآن 30 يوما لدفع غرامات بقيمة 454 مليون دولار، أو الحصول على […]

ظهرت المقالة العد التنازلي بدأ.. ترامب مطالب بدفع “ثروة” خلال 30 يوما أولاً على ايرث نيوز.