الصين تعلن عن إنشاء جيل جديد من المركبات الفضائية

2024-02-24 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت إدارة برامج الرحلات الفضائية المأهولة الصينية، في بيان لها اليوم، عن إنشاء جيل جديد من المركبات الفضائية، تحت اسم مينغتشو (قارب الأحلام). وجاء في البيان على موقع المؤسسة على الإنترنت، أنه سيتم تقديم السلسلة الجديدة من المركبات الفضائية، في نسختين – مركبات فضائية للمهام المدارية وأجهزة فضائية للبرنامج القمري الصيني. ووفقا للبيان، […]

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