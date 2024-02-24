2024-02-24 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس للصحفيين في نيويورك، إنه توجد في العالم حوالي عشر خطط سلام للتسوية في أوكرانيا، ست أو سبع منها معلنة، أما الباقي فلا يزال سريا. وأضاف الوزير السويسري: “بشكل إجمالي هناك حوالي عشر خطط سلام لأوكرانيا. نحن، بالطبع، نتحدث عن خطة زيلينسكي للسلام المكونة من 10 نقاط، ولكن […]

ظهرت المقالة الخارجية السويسرية تعلن عن وجود عشر خطط سلام لأوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.