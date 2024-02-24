2024-02-24 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اللواء لطيف عبد الرضا السعد بمنصب قائد شرطة محافظة البصرة. وذكر مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، ان “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كلف اللواء لطيف عبد الرضا السعد بمنصب قائد شرطة البصرة”. وأضاف ان “السعد تولى المنصب خلفًا لقائد شرطة البصرة السابق اللواء قاسم راشد”.

ظهرت المقالة تكليف اللواء لطيف عبد الرضا السعد بمنصب قائد شرطة البصرة أولاً على ايرث نيوز.