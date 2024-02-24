فيديو.. نازحون عراقيون يزورون مناطقهم لأول مرة بعد سنوات من الهجرة

2024-02-24 14:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مناطق الوقف في محافظة ديالى، يوم السبت، تجمع عشائري أسهم بزيارة النازحين من القرى لمناطقهم بعد سنوات من الهجرة.

وقال محمد الربيعي وهو من وجهاء منطقة الوقف لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي قرية المخيسة وبالتعاون مع القوات الأمنية نظموا تجمعا عشائريا ومأدبة غداء ووجهوا دعوة لنازحي القرى المجاورة منها ابو كرمة لحضور التجمع".

وأضاف الربيعي، أن"الهدف من التجمع هو لتعزيز التواصل والتسامح بين أهالي الوقف من مختلف الطوائف وطي صفحة النزاع الطائفي والأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة خلال الفترات الماضية".

وبين أن "النازحين زاروا مناطقهم وبيوتهم واطلعوا عليها"، مؤكدا أن "هذه المبادرة تمهيدا للعودة الى ديارهم والوقوف بوجه كل من يريد زرع الفتنة بين السكان".

وكانت مناطق الوقف شمال شرقي ديالى، قد شهدت خلال السنوات الماضية احداثا دامية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وعناصر القوات الأمنية.