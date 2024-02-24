في مباراة رد الاعتبار.. سيدات العراق بمواجه سوريا اليوم في جدة

2024-02-24 14:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يلتقي منتخب سيدات العراق نظيره السوري، اليوم السبت (24 شباط 2024)، ضمن منافساتِ المجموعة الثانية - الجولة الثالثة والأخيرة لبطولةِ اتحاد غرب آسيا للسيدات الثامنة والمقامة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتسعى سيدات العراق لتعويض ما فاتهن بالمباريات السابقة بعد خسارتين الأولى امام فلسطين بثلاثة اهداف دون رد والثانية امام النيبال بخماسية دون رد، ما جعل المنتخب العراقي يتذيل مجموعته دون نقاط او اهداف.

ويُعد هذا هو الظهور الأول لسيدات العراق بالبطولة التي تستضيف السعودية منافسات النسخة الثامنة منها خلال الفترة من 19 حتى 29 من شهر فبراير/ شباط بمشاركة 8 منتخبات ويقع المنتخب العراقي بالمجموعة الثانية، رفقة منتخبات فلسطين ونيبال وسوريا.

وتُقام منافسات الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة؛ إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في النهائي.



